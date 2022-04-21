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    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi

    Hasan Can Kaya, bu sefer de romantik komedi filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:37
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    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi

    Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan Hasan Can Kaya, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

    Gösterilerine bilet bulunamayan Hasan Can Kaya'dan bu sefer hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

    Romantik komediyle geliyor

    Ünlü komedyenin, 20 Ocak 2023'te romantik komedi filmi ile sevenlerinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

    Oyuncular hazır

    Kaya'nın filmiyle ilgili bazı detaylar belli oldu. Filmin başrolü için ünlü bir kadın oyuncu ile anlaşıldığı belirtildi ancak kadının oyuncunun ismi henüz açıklanmadı. Filmin adı da önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

    Hasan Can Kaya nın yeni projesi #1


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