Hastalığı ortaya çıktı! Sezen Aksu, Türkan Şoray hastalığına yakalandı Yakın dostu Emel Müfütoğlu Sezen Aksu'nun fotoğrafını yayınlamıştı. Minik Serçe'nin bileğindeki hastane künyesi sevenleri üzmüştü. Aksu'nun hastalığı ortaya çıktı.

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Şarkıcı Emel Müftüoğlu, uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu'yu paylaşmıştı.

Minik Serçe'nin bileğindeki hastane künyesi de dikkatlerden kaçmadı.

Onur Akay, Sezen Aksu’nun 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu.

Hormonal bir bozukluk

Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray’da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı. " dedi. Aksu, Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık nedeniyle hastanedeydi. Müftüoğlu'nun paylaştığı o fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş. Aksu, aynı zamanda Check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor. Büyük sanatçımıza bu rahatsızlığından dolayı acil şifalar ve sağlıklı uzun ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

Cushing sendromu, vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle vücudun adrenal bezlerinde ya da hipofiz bezindeki (beyindeki) anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.