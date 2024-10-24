Hastaneden paylaştığı fotoğraf korkutmuştu: Filiz Akın taburcu oldu

Haber Merkezi

Yıllardır sağlık problemleriyle uğraşan Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Filiz Akın, taburcu olup evine döndü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçen günlerde Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerini korkutmuştu.

GÜZEL HABER GELDİ

81 yaşındaki oyuncudan sevindiren haber geldi. Filiz Akın hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olup evine döndü.

Akın eve dönüşünü Instagram hesabından yaptığı "Herkese merhaba" paylaşımıyla duyurdu.