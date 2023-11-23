Hastanelerde yer alan 'Sus' pozuyla tanınan Dilek Tunca'nın son hali şaşırttı Eskiden hastane ve sağlık kuruluşlarında sık sık rastlanan 'sus' işareti yapan hemşire pozuyla ünlenen Dilek Tunca son haliyle gündem oldu.

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'Sus' işareti yapan hemşire pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca' yıllar sonra değişimiyle dikkat çekti.

47 yıl önce

47 yıl önceki pozuyla ünlenen ve şimdilerde hayatını İzmir'de sürdüren Dilek Tunca'nın son halini görenler şaşırdı.

'Sus işareti

1976 yılında yurt dışından seyahatten dönmüş olan Tunca, bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için 'sus işareti' kataloğu deneme çekimlerine katıldı.

Tunca, yalnızca kendisinin değil, birkaç başka adayın da fotoğraflarının çekildiğini belirtmişti.

"2-3 kişiydik"

Bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimlerin yapıldığını belirten isim, fotoğrafın hikayesini "Ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi, 2-3 kişiydik. 'Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın' dediler." sözleriyle anlatmıştı.

"Atatürk'ten sonra ben varım"

Ülke genelinde fotoğrafı her yerde bulunan isim "Atatürk'ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'bayan sus' olarak kaldım." cümleleriyle dikkat çekmişti. Ünlü modelin son hali ise görenleri şaşırttı.