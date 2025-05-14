Hastaneye kaldırılmıştı! Gökhan Güney sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

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Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan usta sanatçılardan Gökhan Güney, hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla sevenlerini korkuttu. Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili sanatçıdan açıklama geldi.

HASTANEDEN FOTOĞRAF GELDİ

Sosyal medya hesabından hastane odasındaki bir karesini yayınlayan Gökhan Güney, son durumunu açıkladı.

"BENİ MERAK ETMEYİN"

Sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelenen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim."