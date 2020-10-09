Hatice Aslan'dan cesur pozlar

Zümrüdüanka dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hatice Aslan, paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun bakımlı hali ve düzgün fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden seksi pozlar verdi. Aslan'ın fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.