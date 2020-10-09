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    Hatice Aslan'dan cesur pozlar

    Zümrüdüanka dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hatice Aslan, paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 16:16
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    Hatice Aslan'dan cesur pozlar

    Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun bakımlı hali ve düzgün fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

    POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden seksi pozlar verdi. Aslan'ın fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.

    Hatice Aslan dan cesur pozlar #1

    Hatice Aslan dan cesur pozlar #2

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