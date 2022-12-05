Hatice Aslan'dan şöhret açıklaması

Ünlü oyuncu Hatice Aslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı şöhret açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam Cihangir'de bir emlakçıdan çıkarken görüntülendi.

Hatice Aslan, eski semtine dönmek için ev baktığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde “Şöhret hayatımı kolaylaştırıyor.” açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, o sözlerine açıklık getirdi.

"Tanınmış olmaktan bahsettim"

Oyuncu "Sözlerim o anlamda değildi. Şöhret değil, tanınmış olmaktan bahsettim. Tanınmış biriyseniz önyargıyı geçmiş oluyorsunuz. Her şey daha kolay oluyor." dedi.