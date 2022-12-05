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- Hatice Aslan'dan şöhret açıklaması
Hatice Aslan'dan şöhret açıklaması
Ünlü oyuncu Hatice Aslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı şöhret açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 15:31
- Güncelleme : 05.12.2022 - 15:55
Ünlü oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam Cihangir'de bir emlakçıdan çıkarken görüntülendi.
Hatice Aslan, eski semtine dönmek için ev baktığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde “Şöhret hayatımı kolaylaştırıyor.” açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, o sözlerine açıklık getirdi.
"Tanınmış olmaktan bahsettim"
Oyuncu "Sözlerim o anlamda değildi. Şöhret değil, tanınmış olmaktan bahsettim. Tanınmış biriyseniz önyargıyı geçmiş oluyorsunuz. Her şey daha kolay oluyor." dedi.