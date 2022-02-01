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    Hatice Şendil: Hanımcılık kazanacak

    Ünlüler dünyasında mutlulukları parmakla gösterilen çiftlerden Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil'den yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:22
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    Hatice Şendil: Hanımcılık kazanacak

    Yapımcı Burak Sağyaşar ile oyuncu Hatice Şendil, beş yıllık aşklarını 2015’te nikah masasına taşımıştı. 2017’de oğulları Can dünyaya gelmişti.

    Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliği olan Hatice Şendil, eşiyle mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    DESTEK VAR

    Şendil, karesine "Hanımcılık kazanacak" yazdı. Takipçilerinden Şendil’e destek, Burak’a tebrik yağdı.

    Hatice Şendil: Hanımcılık kazanacak #1


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