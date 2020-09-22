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    Hatice Şendil: Set ortamını özlemişim

    Setlere geri dönen Hatice Şendil, boş gününü oğluyla geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 12:56
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 12:56
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    Hatice Şendil: Set ortamını özlemişim

    Ünlü oyuncu Hatice Şendil, önceki gün oğlu Can Sağyaşar ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    OYUN SALONUNA GÖTÜRDÜ

    Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa bir tur atan Şendil, ardından oğlunu oyun salonuna götürüp, keyifli vakit geçirdi.

    "SET ORTAMINI ÖZLEMİŞİM"

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Hatice Şendil, "Bugün set yoktu, biz de ailecek günümüzü değerlendirmek istedik. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Set ortamını özlemişim." diye konuştu.

    Hatice Şendil: Set ortamını özlemişim #1

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