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Hatice Şendil'in yüzü değişti
'İyilik' adlı diziyle ekranlara dönen Hatice Şendil'in son paylaşımında yüzünün hali gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 15:23
İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu.
Son hali şaşırttı
'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım' gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil'in son halini görenler kendini tutamadı.
Yanağındaki yastıkları aldırdı
38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti.
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.