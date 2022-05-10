Petrol
104.56
-1.30%
Euro
16.12
1.14%
Dolar
15.25
1.11%
Altın
911.92
1.41%
Borsa
2484
0.76%
Bitcoin
491.000
-2.88%
BTXN Coin
14.77
-3.65%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Hatice Şendil'in yüzü değişti

    'İyilik' adlı diziyle ekranlara dönen Hatice Şendil'in son paylaşımında yüzünün hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatice Şendil'in yüzü değişti

    İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu.

    Son hali şaşırttı

    'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım' gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil'in son halini görenler kendini tutamadı.

    Yanağındaki yastıkları aldırdı

    38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti.

    Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.

    Hatice Şendil in yüzü değişti #1

    Hatice Şendil in yüzü değişti #2

    Hatice Şendil in yüzü değişti #3

    Hatice Şendil in yüzü değişti #4

    Hatice Şendil in yüzü değişti #5


    İlginizi Çekebilir

    İtalya'daki kısa film festivalinde Kuş Olsam filmine ödül
    Kültür Sanat

    İtalya'daki kısa film festivalinde Kuş Olsam filmine ödül

    Eurovision 2022 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
    Kültür Sanat

    Eurovision 2022 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir