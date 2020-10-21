Dolar
7.8328
-0.4208%
Euro
9.2859
-0.1494%
Altın
1918.72
0.6578%
Borsa
1220.2
0.8088%
G. Altın
482.788
0.113%
Bitcoin
95683.29
1.898%
EXEN Coin
10.92
-6.25%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Hatice, takipçilerini kızdırdı

    Pilateste sınırları zorlayan Hatice, alette yaptığı zor hareketi sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatice, takipçilerini kızdırdı

    Günlük hayatında spora büyük yer veren 41 yaşındaki şarkıcı Hatice, pilates yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

    Fit kalma sırrını "Önce bol spor, sonra sınırsız yüzme" şeklinde açıklayan şarkıcı Hatice, şimdilerde pilatese ağırlık verdi.

    "KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM"

    Şarkıcı, pilates yaparken paylaştığı fotoğraflara "Küçük dağları ben yarattım" yazdı. Takipçilerin çoğu şarkıcının notunu eleştiri yağmuruna tuttu.

    "BENİMKİ ÇOCUK İSTİYOR"

    İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hatice, geçtiğimiz gün bir paylaşımın altına sevgilisiyle ilgili yaptığı "Benimki de çocuk çocuk diyor hamile taklidi yapayım da kaçmasın" yorumu ile tepki çekmişti.

    Hatice, takipçilerini kızdırdı #1

    Hatice, takipçilerini kızdırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir