Hatice, takipçilerini kızdırdı

Pilateste sınırları zorlayan Hatice, alette yaptığı zor hareketi sosyal medya hesabından yayınladı.

Günlük hayatında spora büyük yer veren 41 yaşındaki şarkıcı Hatice, pilates yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Fit kalma sırrını "Önce bol spor, sonra sınırsız yüzme" şeklinde açıklayan şarkıcı Hatice, şimdilerde pilatese ağırlık verdi.

"KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM"

Şarkıcı, pilates yaparken paylaştığı fotoğraflara "Küçük dağları ben yarattım" yazdı. Takipçilerin çoğu şarkıcının notunu eleştiri yağmuruna tuttu.

"BENİMKİ ÇOCUK İSTİYOR"

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hatice, geçtiğimiz gün bir paylaşımın altına sevgilisiyle ilgili yaptığı "Benimki de çocuk çocuk diyor hamile taklidi yapayım da kaçmasın" yorumu ile tepki çekmişti.