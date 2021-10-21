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    Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım

    Hayal Köseoğlu, ikili ilişkilerinde kıskanç biri olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 11:29
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    Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım

    'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı Açelya karakteriyle yıldızı parlayan 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

    Kendini anlatan Köseoğlu, ikili ilişkilerde çok kıskanç olduğunu ifade etti.

    "HEM MUTLU HEM PERİŞAN"

    Oyuncu, "Aşk olmazsa olmazlarım arasında. Hem mutlu eder hem de perişan. Bütün zıtlıkları içinde barındırır.

    "DELİ GİBİ KISKANCIM"

    Ben deli gibi kıskancımdır. Ama kısıtlamak, kısıtlanmak asla bana göre değil." dedi.

    Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım #1Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım #2

    Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım #3

    Hayal Köseoğlu: Çok kıskancım #4

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