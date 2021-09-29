Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna, Mahkum dizisi için bir araya geliyor

Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna, Mahkum dizisi için bir araya geliyor

Eski rol arkadaşıyla tekrar kamera karşısına geçecek olan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından setten ilk fotoğrafını paylaştı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği otizmli bir doktorun hikayesini konu alan Mucize Doktor dizisinin iki oyuncusu, yeniden aynı projede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YİNE AYNI DİZİ

Dizide Doktor Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna ile hemşire Açelya karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu ikilisi, Fox Tv’de yayınlanacak olan Mahkum dizisinde birlikte rol alacak.

Tiyatro kökenli Hayal Köseoğlu, aslında ilk çıkışını Aşk-ı Memnu dizisinde yapmıştı. Dizide Nihal’in en yakın arkadaşını canlandıran Hayal Köseoğlu, Mucize Doktor’da ise karşımıza yetişkin bir genç olarak çıkmıştı. Köseoğlu bu sezon, yeni dizi Mahkum’la karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Mahkum dizisinin setinden ilk fotoğrafını da paylaştı.