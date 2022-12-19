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    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi

    Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, saç rengini değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:43
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    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi

    Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Kızıl oldu

    Sosyal medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan  Hayal Köseoğlu, son olarak imajını değiştirdi. Sarı saçlarını kızıla boyatan güzel oyuncu takipçilerini şaşırttı.

    "Şimdi onlar düşünsün"

    Ünlü oyuncunun yeni saçları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Köseoğlu, fotoğraflarını "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.

    Ünlü oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle de öne çıktı.

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #1

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #2

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #3

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #4

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #5

    Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi #6



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