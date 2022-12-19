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- Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi
Hayal Köseoğlu, imaj yeniledi
Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, saç rengini değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 14:49
- Güncelleme : 19.12.2022 - 15:43
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.
Kızıl oldu
Sosyal medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu, son olarak imajını değiştirdi. Sarı saçlarını kızıla boyatan güzel oyuncu takipçilerini şaşırttı.
"Şimdi onlar düşünsün"
Ünlü oyuncunun yeni saçları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Köseoğlu, fotoğraflarını "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle de öne çıktı.