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    Hayal Köseoğlu tatilde

    Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:46
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    Hayal Köseoğlu tatilde

    Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda ününe ün katan Hayal Köseoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

    İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

    Hayal tatilde

    Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi. Takipçileri güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.Hayal Köseoğlu tatilde #1

    Köseoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşını canlandırmıştı.

    Hayal Köseoğlu geçtiğimiz haftalarda da tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi poz, iyi ışık" yazmış takipçilerine tatilde nasıl poz verilir dersi vermişti.

    Hayal Köseoğlu tatilde #2

    Hayal Köseoğlu tatilde #3

    Hayal Köseoğlu tatilde #4


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