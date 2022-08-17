Hayal Köseoğlu tatilde

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi.

Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda ününe ün katan Hayal Köseoğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Hayal tatilde

Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi. Takipçileri güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.

Köseoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşını canlandırmıştı.

Hayal Köseoğlu geçtiğimiz haftalarda da tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi poz, iyi ışık" yazmış takipçilerine tatilde nasıl poz verilir dersi vermişti.