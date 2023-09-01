Hayal Köseoğlu'ndan blumia itirafı Oyuncu Hayal Köseoğlu katıldığı bir YouTube programında yıllar önce nasıl kilo verdiğini açıkladı.

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Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu ve Mahkum gibi dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"5 ayda 36 kilo verdim"

“Lisede bir çocuğa aşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim" diyen oyuncu blumia itirafında da bulundu.

"Zayıflayınca sevgili olduk"

"Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum" diyen Hayal Köseoğlu, "Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” itirafında bulundu.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da hastalıkla mücadelesini giydiği bir kıyafet üzerinden şu sözlerle anlatmıştı:

"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, "en iyisi" olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli.

İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor.

Üzerimde akrilik boyayla "eating disorders are not cool" yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de "bugün hiçbir şey yemedim ya" demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz.

"Benim için kıymetliydi"

Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım."