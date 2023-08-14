Hayal Köseoğlu'ndan Tamer Karadağlı atamasına tepki Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, genç oyuncu Hayal Köseoğlu tarafından eleştireldi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

"Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" diyen Çocuklar Duymasın oyuncusuna destek mesajları kadar eleştiri mesajları da geldi.

Genç oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şaşkınlıklar içerisindeyim"

"Samimiyetle soruyorum: Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim."