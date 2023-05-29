Hayal Köseoğlu'nu seçim sonucu ağlattı Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, seçimden sonra ağladığı anı paylaştı.

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Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi konuşulan birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, seçim paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"Çatladık, patladık"

Sosyal medyada aktif olan ve gündemi de yakından takip eden oyuncu, seçim sonrası ağladığı anın fotoğrafını çekip "Alın buyurun belki hayatında kimseye zararı olmamış bir genç kadının ülkesi için döktüğü gözyaşları sizi mutlu eder. Hayırlı uğurlu olsun çatladık, patladık." dedi.

"Çalışmadan yaşayabilirim"

Hayal Köseoğlu bir diğer paylaşımında ise ekonomik durumuna dair analizlerde bulundu. Oyuncu, "Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var; bizim çoğumuzun tuzunun ne kadar kuru olduğunu bilmiyorsunuz.

Mesela benim hayatımda hiç geçim sıkıntısı çekmediğimi, iki tane yabancı dilim olduğu için yurt dışında her türlü tutunabileceğimi, dünyanın her yerinde para kazanabilecek bir türlü meziyetim olduğunu, hatta ailem sağ olsun belki hayatımda tek gün çalışmadan bile yaşayabileceğimi..." dedi.