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Hayat Bilgisi oyuncuları yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den yeni fotoğraf

Hayat Bilgisi oyuncuları yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den yeni fotoğraf Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin karesi sosyal medyada gündem oldu.