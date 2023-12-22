Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem müjde: "Ekranlara dönüyorum" 'Hayat Bilgisi' inde 'Barbie Gamze' karakteri ile tanılan İpek Erdem, yıllar sonra ekranlara döneceğini söyledi.

ensonhaber.com

Barbie Gamze karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem de İstinye'de gerçekleşen bir yılbaşı partisine katılan ünlüler arasındaydı.

"Davetlere katılmaya başladım"

Gazetecilerle bir araya gelen Erdem, "Birkaç senedir yurt dışındaydım. Daha yeni geri döndüm ve davetlere katılmaya başladım." açıklamasında bulundu.

Ekranlara döneceğinin sinyalini de veren ünlü isim; "Ekranlara döneceğim herhalde çünkü görüştüklerim var.

"Kendi projelerim var"

Bir de kendi projelerim olacak. Belgesel projem olacak bir de." dedi.