Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem, Türkiye'ye döndü! İşte son hali 'Barbie Gamze' karakteriyke hafızalara kazınan İpek Erdem, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 4 yıldır Paris'te yaşayan güzel oyuncu Türkiye'de.

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Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan İpek Erdem, uzun zamandır ekranlarda yoktu. 4 yıl önce ülkeyi terk eden Erdem, ülkeye geri döndü.

"Paris'te de ortalık biraz karışık"

Erdem; '2018 yılından itibaren bana yurt dışından teklifler gelmeye başladı, orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim, Paris'te de ortalık biraz karışıktı, grevler falan vardı. 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım, deneyimledim ve buraya geri geldim.' ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem, kısa saçları ile dikkat çekti.