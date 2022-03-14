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    Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti

    Hayat Bilgisi dizisiyle tanıdığımız İpek Erdem son haliyle üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 07:43
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    Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti

    Yayınladığı dönemde özellikle gençler tarafından çok sevilen Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser kalmadı.

    Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi İpek Erdem, değişimi ile ağızları açık bıraktı.

    3 NUMARA

    Erdem, beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirdi. Uzun sarı saçlarıyla hatırladığımız Erdem, kısa kullanmaya başladığı saçlarının rengini de sıklıkla değiştiriyor.

    Yeni tarzıylayeniden gündeme gelen Erdem, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

    Hayat Bilgisi nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti #1

    Hayat Bilgisi nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti #2

    Hayat Bilgisi nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti #3

    Hayat Bilgisi nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti #4

    Hayat Bilgisi nin Barbi’si İpek Erdem çok değişti #5


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