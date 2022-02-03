Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral, değişimiyle hayrete düşürdü.

Hayat bilgisi dizisinde 'Kikirik' karakterine hayat veren ve akıllara kazınan oyuncu Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Hayat Bilgisi dizisi sona erdikten sonra bir süre ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, şimdilerde TV8 buçuk kanalında sunuculuk yapıyor. Eski halinden eser kalmayan Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada aktif olan Çisil Oral'ın Instagram paylaşımlarına yorum yağıyor. Oral'ın pozlarına, ''Evrime kafa atmış'', ''Resmen afet olmuş'' gibi yorumlar yapıldı.

Hayat Bilgisi dizisinde Kerem Kupacı, İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kaan Yılmaz gibi isimler de yer aldı.