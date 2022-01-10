Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel, dönüyor

Bir süredir ekrandan uzak olan Paşhan Yılmazel, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Hayat Bilgisi dizisinde Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Paşhan Yılmazel, yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor.

DÖNÜŞÜ TİYATRO İLE YAPIYOR

"Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya; Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor. Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri çok sayıda beğeni ve yorum attı.