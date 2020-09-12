Hayatını kaybeden Halil Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya’da film setinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu Halil Kumova'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Malatya'da Zalo isimli filmin çekimlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova için koronavirüs testi yapıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kumova'dan alınan örneklerle yapılan testin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

4 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, “Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid 19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki 4 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ında İstanbul’a döndüğü öğrenildi.