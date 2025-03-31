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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında fenalaştı.

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

58 yaşındaki Konak'ın sahnede kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.