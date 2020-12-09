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    Hayırlı evlat Murat Cemcir

    Murat Cemcir, hasta annesinin başından ayrılmamak için Tokat'a yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:14
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    Hayırlı evlat Murat Cemcir

    Ünlü oyuncu Murat Cemcir, koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde zor günler geçiriyor.

    ANNESİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

    Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in geçen mayısta kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor.

    Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor.

    İŞ İÇİN İSTANBUL'A GİDİP DÖNÜYOR

    Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.

    Hayırlı evlat Murat Cemcir #1

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