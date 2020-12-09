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Hayırlı evlat Murat Cemcir
Murat Cemcir, hasta annesinin başından ayrılmamak için Tokat'a yerleşti.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 10:14
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde zor günler geçiriyor.
ANNESİNİN YANINDAN AYRILMIYOR
Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in geçen mayısta kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor.
Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor.
İŞ İÇİN İSTANBUL'A GİDİP DÖNÜYOR
Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.