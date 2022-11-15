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    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı

    Kendine özgü yorumu ve akıldan çıkmayan sahne şovlarıyla beğeni toplayan Hayko Cepkin, eskiden çektirdiği bir vesikalık fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:55
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    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Türk rock müziğinin en popüler isimleriden Hayko Cepkin, eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçıyı görenler oldukça şaşırdı.

    Eski fotoğraflara daldı

    44 yaşındaki Hayko Cepkin'in gençlik halini gören tanıyamadı. O eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Cepkin'in fotoğrafına yorum yağdı.

    İşte Hayko Cepkin'in yıllar önce çekildiği vesikalık fotoğrafı...

    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı #1

    Hayko Cepkin, eski fotoğrafını yayınladı #2


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