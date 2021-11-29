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    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı

    Kuşadası’nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin, rüzgara karşı mücadele ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 00:11
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    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı

    Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ’da önceki günden bu yana devam eden fırtına, bugün etkisini iyice artırdı.

    İstanbul’da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir’de deniz taştı, Bursa da ise binlerce ağaç devrildi.

    Kuşadası’nda yaşayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ise gece zor anlar yaşadı.

    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı VİDEO

    EŞYALARINI TEK TEK EVE TAŞIDI

    Sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı bahçe mobilyaları devrilen Hayko Cepkin, eşyaları tek tek eve taşıdı.

    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı #1

    GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan Cepkin, o anların güvenlik kamera görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

    Eğlenceli kimliğiyle tanınan Cepkin, paylaşımına da "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor" notunu yazdı.

    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı #2

    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı #3

    Hayko Cepkin’in fırtına ile imtihanı #4

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