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    Hayranı Cemal Hünal'ın yolunu kesti

    Cemal Hünal, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de ATM'den para çekerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:40
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    Hayranı Cemal Hünal'ın yolunu kesti

    “Issız Adam” filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, önceki akşam Arnavutköy’de ATM’den para çekerken görüntülendi.

    Tuba Ünsal ile çektikleri son filmi "Sadece Bir Gece" hakkında sorulan sorulara "Biz de merakla bekliyoruz. Umarım gişede çok fazla filmin olduğu bir döneme denk gelmez, yoksa rezil olacağız." dedi.

    KADIN HAYRANI PEŞİNE DÜŞTÜ

    Hünal, aracına doğru yönelirken bir kadının yanına gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen kadın, "Issız Adam bekle beni" diye seslendi. Hünal'a sarılan ve omzuna kafasını koyan kadın, selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

    Hayranı Cemal Hünal ın yolunu kesti #1

    Hayranı Cemal Hünal ın yolunu kesti #2

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