Hayranı Nazan Öncel'e evlilik teklifi etti Usta şarkıcı ve besteci Nazan Öncel, hayranlarından aldığı evlilik teklifleri hakkında bir video yayınladı.

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ensonhaber.com

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hayranlarından sürekli evlilik teklifi aldığını söyleyen Öncel, Twitter hesabından cevap verdi.

Ünlü şarkıcı, hayatındaki yoğunluk ve kendi içsel özelliklerinin yanı sıra hayranlarının anlayışını da göz önünde bulundurarak, evlilik tekliflerine olumlu bir yanıt vermediğini net bir şekilde ifade etti.

İşte Öncel'in açıklaması:

"'Nazo gel benimle evlen' diyor. 'Gurur duydum şekerim de diyorum ben üç 30'u devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra' dedim. 'Karım ol ' diyor. Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu kim söyledi.

"Sıkıcıyımdır"

Son altı senedir birileri çıkıp evlen benimle diyor. Tamam da, da’sı var işte. Yalnızlık Allah’a mahsustur ama bizim gibi maddi manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu.

"Bir dakika boş duramam"

Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bi’ mesleğim var; bu iş yaşa başa bakmaz, yazar da yazarım, şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.

"Ben kendime bile kalabalık geliyorum"

Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olcak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan; yok. Ya işte bi’ de bunlar var ona göre şekerim diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım dedim hayallerini…"