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Hayranlara büyük sürpriz! Birce Akalay ve Selen Soyder yeniden bir arada

Hayranlara büyük sürpriz! Birce Akalay ve Selen Soyder yeniden bir arada 'Yer Gök Aşk’ dizisinde Toprak ile Havva karakterini canlandıran Birce Akalay ve Selen Soyder, yıllar sonra bir akşam yemeğinde buluştu.