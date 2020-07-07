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    Hayranları Britney Spears için harekete geçti

    Hayranları Spears’ın kendi hayatının kontrolünü yeniden ele almasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 08:26
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    Hayranları Britney Spears için harekete geçti #1

    38 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, 2007’de bunalım geçirmişti.

    Kuaförde saçlarını kazıdığı, paparazzilere şemsiyeyle saldırdığı görüntüler aylarca konuşulmuştu. 2008’de babası Jamie Spears, vasisi tayin edilmişti.

    BABASINDAN İZİNSİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMIYOR

    Spears’ın o tarihten bu yana babasından izinsiz alışveriş yapması, canlı yayına çıkması, otomobil kullanması, kendi avukatını tutması dahi yasak.

    İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

    Hayranları, Spears’ın boş bakan ifadelerinden endişelendi. Kontrol altında tutulması için yüksek dozda ilaçlar verildiğini öne sürüyorlar. Spears’ın kendi hayatının kontrolünü yeniden ele alabilmesi için imza kampanyası başlattılar.

    Hayranları Britney Spears için harekete geçti #2

    Hayranları Britney Spears için harekete geçti #3

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