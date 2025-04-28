Hayranları çekti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni kare geldi

Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkı doludizgin devam eden şarkıcı Mert Demir, imaj değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da konser veren şarkıcının yeni hali sosyal medyada gündem olmuştu.
Magazin gündeminden düşmeyen ikili için reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu. İkili, iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti.
SEVGİLİLER YEMEKTE
Aşıklardan yeni fotoğraf geldi. Bir mekanda yemek yiyen sevgililer, hayranları tarafından görüntülendi. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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