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Hayranları çekti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni kare geldi

Hayranları çekti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni kare geldi Magazin dünyasının en çok merak edilen çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, gittikleri bir mekanda hayranları tarafından görüntülendi.