Hayranlarını korkuttu! Oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu

Haber Merkezi

Başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde öksürük krizi tutunca soluğu hastanede almıştı. Hastane sonrası maskeli paylaşım yapan oyuncu sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

Salgından dolayı bir haftadır hasta olan Mine Tugay, şimdi de kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu.

"KABURGASI ÇATLADI"

Ünlü ismin paylaştığı; ''Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' mesajına takipçilerimden geçmiş olsun yorumları yağdı.