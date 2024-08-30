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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonun iddialı dizisi Gizli Bahçe ile anlaşma sağlamıştı.

GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU

Recai Karagöz’ün yönettiği dizide Demir adlı karizmatik bir mimara hayat verecek olan çekimlerine başlamışken küçük bir operasyon için masasına yat,tı.

Seti rahatsızlığı yüzünden bir hafta durduran Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşup yakında sete dönmesi bekleniyor.

İstanbul’un yanı sıra ilk bölüm sahnelerinin bir kısmı Fas ve Kıbrıs’ta çekildi.