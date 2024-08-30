Hayranlarını telaşlandırdı! Oyuncu Murat Yıldırım ameliyat masasına yattı Yeni dizisinin çekimleri başlayan Murat Yıldırım'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Murat Yıldırım, gözünden küçük bir operasyon geçirdi.

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Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonun iddialı dizisi Gizli Bahçe ile anlaşma sağlamıştı.

GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU

Recai Karagöz’ün yönettiği dizide Demir adlı karizmatik bir mimara hayat verecek olan Murat Yıldırım dizi çekimlerine başlamışken küçük bir operasyon için ameliyat masasına yat,tı.

Seti rahatsızlığı yüzünden bir hafta durduran Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşup yakında sete dönmesi bekleniyor.

İstanbul’un yanı sıra ilk bölüm sahnelerinin bir kısmı Fas ve Kıbrıs’ta çekildi.