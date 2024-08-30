Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonun iddialı dizisi Gizli Bahçe ile anlaşma sağlamıştı.
GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU
Recai Karagöz’ün yönettiği dizide Demir adlı karizmatik bir mimara hayat verecek olan Murat Yıldırım dizi çekimlerine başlamışken küçük bir operasyon için ameliyat masasına yat,tı.
Seti rahatsızlığı yüzünden bir hafta durduran Yıldırım'ın yeniden sağlığına kavuşup yakında sete dönmesi bekleniyor.
İstanbul’un yanı sıra ilk bölüm sahnelerinin bir kısmı Fas ve Kıbrıs’ta çekildi.
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