Hayranlarını üzen haber geldi! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeleyen isimlerden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun zamandır şarkıcı Mert Demir ile birlikteydi.

İkilinin aşklarıyla ilgili sık sık 'reklam aşkı' yorumları yapılmıştı. Her attıkları adım olay olan ikiliden kötü haber geldi. Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı.

ORTAK KARAR

İşlerinden yoğunluğundan dolayı pek sık bir araya gelemeyen ünlü çift, oturup konuştular ve ilişkiyi bitirme kararı aldılar.

Mekandan ayrı ayrı çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ayrılık kararını henüz açıklamadı.