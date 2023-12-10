Hayranlarını üzen haber! İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalandı 75 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalanarak tedavi görmeye başladı. Bodrum'dan İstanbul'a gelen Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

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Türk müziğinin usta seslerinden İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.

Sanatçı Şeşen'in akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığını öğrenince tedavi için İstanbul'a geldi.

İyi bir haber ise İlhan Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt vermesi.

Şeşen; Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler şarkılarıyla hafızalarda yer edinirken gönüllere de taht kurdu.

İlhan Şeşen kimdir?

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı.1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı.

1983'te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu.

Yer aldığı diziler

TRT1'de yayınlanan "Mühürlü Güller", "Aliye", "Annem", "Hayatımın Rolü", "Görüş Günü Kadınları", "Aşk Yalanı Sever", "Milat" ve "Paramparça" isimli dizilerde rol aldı.