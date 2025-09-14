Abone ol: Google News

Hazal Çağlar ile Samet Akaydın tatilde

Haziran ayında nişanlanan Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, nişan stresini attı. İkili, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 08:59
Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, haziran ayında nişanlandı. 

Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan ikili, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

TEKNE TURU YAPTILAR

Nişanlısı ile tekne turu yapan Hazal Çağlar, bir mağarada Samet Akaydın'a poz verdi. 

ÇAĞLAR PAYLAŞTI

Hazal Çağlar, nişanlısının da yer aldığı tatil fotoğraflarını akabinde de sosyal medya hesabından yayımladı. 

NİŞANLISINI TAVLADA YENDİ

Hazal Çağlar, paylaşımlarında ayrıca Samet Akaydın'ı tavlada yendi ve o anları da takipçileriyle paylaştı.

