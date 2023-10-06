Hazal Ergüçlü plaj pozlarını paylaştı

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Son zamanların çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hazar Ergüçlü, yazı kapatamadı.
Yaz ayını henüz kapatmayan Ergüçlü, arkadaşlarıyla birlikte soluğu plajda aldı.
Arkadaşlarıyla plaja giden ve eğlenceli anlarını paylaşan Ergüçlü'ye yorum yağdı.
Hazal plajda
"Başka bir hayattan" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Hazar Ergüçlü, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.
Sezonu kapatmayan Ergüçlü'nün bikinili karelerine bakanlar ise zayıflığına da dikkati çekti.
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