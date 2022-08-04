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- Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor
Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor
Bodrum'da tatilde olan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin pahalı saati dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 10:26
- Güncelleme : 04.08.2022 - 10:42
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yaz başından beri Bodrum’da tatil yapıyor.
Gelen dizi senaryolarını okuyarak tatiline devam eden oyuncu, önceki gün paylaştığı yeşil bikinili fotoğrafıyla beğeni topladı.
17 bin dolarlık saat
Küçükköse’nin kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti. Saatin fiyatı 17 bin dolar (305 bin 206 TL).