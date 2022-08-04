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    Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor

    Bodrum'da tatilde olan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin pahalı saati dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 10:42
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    Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor

    Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yaz başından beri Bodrum’da tatil yapıyor.

    Gelen dizi senaryolarını okuyarak tatiline devam eden oyuncu, önceki gün paylaştığı yeşil bikinili fotoğrafıyla beğeni topladı.

    17 bin dolarlık saat

    Küçükköse’nin kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti. Saatin fiyatı 17 bin dolar (305 bin 206 TL).

    Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor #1

    Hazal Filiz Küçükköse, 17 bin dolarlık saat takıyor #2


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