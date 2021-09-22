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    Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir'in hırkasını giydi

    Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir'e özendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 07:32
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 08:41
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    Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir'in hırkasını giydi

    Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu kez giydiği hırka ile sosyal medyada ilgi topladı.

    ÖNCE DEMET GİYDİ

    Demet Özdemir'in giydiği hırkayı tercih eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

    2 BİN 600 TL'LİK HIRKA

    Fiyatı 2 bin 600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse, hayranlarından tam not aldı.

    Güzel oyuncu, giyim tarzı ile ilgili gelen güzel yorumlara "Ben giyinmeyi çok seviyorum, bir moda ya da stylist yok kendim kombinliyorum." demişti.

    Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #1Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #2

    Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #3Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #4Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #5Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #6

    Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #7Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir in hırkasını giydi #8

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