Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir'in hırkasını giydi

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir'e özendi.

Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu kez giydiği hırka ile sosyal medyada ilgi topladı.

ÖNCE DEMET GİYDİ

Demet Özdemir'in giydiği hırkayı tercih eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

2 BİN 600 TL'LİK HIRKA

Fiyatı 2 bin 600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse, hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncu, giyim tarzı ile ilgili gelen güzel yorumlara "Ben giyinmeyi çok seviyorum, bir moda ya da stylist yok kendim kombinliyorum." demişti.