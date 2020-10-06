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    Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler barıştı

    Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler yeniden birlikte.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 07:03
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    Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler barıştı

    Güzel oyuncu Küçükköse, 2 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Ayrılık kısa sürdü Hazal Küçükköse ve sevgilisi Alp Güler barıştı.

    "İNİŞLİ ÇIKIŞLI"

    Küçükköse, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Alp ile ortak arkadaşlarımız çok. Bizi birlikte görebilirsiniz. Her ilişkide iniş çıkış olur" açıklamasıyla barışacaklarının sinyalini vermişti.

    Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler, barışmanın şerefine hafta sonunu doğayla iç içe bir ortamda romantik dakikalar yaşayarak geçirdiler. Küçükköse ve Güler'e köpekleri de eşlik etti.

    Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler barıştı #1

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