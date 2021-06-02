Hazal Filiz Küçükköse: Kendi gücümün farkına vardım

En son sevgilisi Alp Güler'den ayrılan Hazal Filiz Küçükköse, bir süre hayatına kimseyi almayacağını söyledi.

33 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler Akmerkez'de bulunan bir kozmetik mağazasında görüntülendi.

Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. Küçükköse, gazetecilere çok fazla makyaj ürünü kullanmadığını ve natürellikten yana olduğunu söyledi.

"MARKA ALIRIM"

Markalı ürünleri tercih ettiğini söyleyen Küçükköse, "Almışken marka olsun isterim. 10 tane olacağına bir tane olsun, güzel olsun isterim." dedi.

İşletmeci Alp Güler'den ayrılan oyuncu, aşk hayatı ile ilgili sorulara, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz. Sakinleştim. Ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım." diye cevap verdi.