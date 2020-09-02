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    Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

    Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yine aradığı mutluluğu bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 10:00
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 10:00
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    Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

    Kendisi gibi oyuncu Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin, 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi bitti.

    İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı.

    DOSTÇA AYRILDILAR

    Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

    YARIM ALTIN TAKTI

    Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler, güzel oyuncuya yarım altın takmıştı.

    Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı #1

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