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- Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı
Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yine aradığı mutluluğu bulamadı.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 10:00
- Güncelleme : 02.09.2020 - 10:00
Kendisi gibi oyuncu Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin, 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi bitti.
İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı.
DOSTÇA AYRILDILAR
Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.
YARIM ALTIN TAKTI
Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler, güzel oyuncuya yarım altın takmıştı.