Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yine aradığı mutluluğu bulamadı.

Kendisi gibi oyuncu Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin, 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi bitti.

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı.

DOSTÇA AYRILDILAR

Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

YARIM ALTIN TAKTI

Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler, güzel oyuncuya yarım altın takmıştı.