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    Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekoltesi olay oldu

    Bir ödül töreninde katılan Hazal Filiz Küçükköse iddialı göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 11:17
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    Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekoltesi olay oldu

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir ödül töreninde görüntülendi.

    Aynı tarz roller geldiği için projeledri kabul etmeyen oyuncu gece için oldukça iddialı bir tercihte bulundu.

    Siyah göğüslerinin yarısını kapatan bir büstiyer giymeyi tercih eden Hazal Filiz Küçükköse'den kimse gözlerini alamadı.

    "SADECE ÜST TARAFTA DEKOLTE VAR"

    Kısa sürede haırlandığını söyleyen Küçükköse dekoltesiyle ilgili sorulara ne yanıt vererek; "Dekolteyi üst kısımda kullandım" dedi.

    Daha önce moda olan tek düğmeli hırkayı sütyensiz giyerek sosyal medyayı sallayan Hazal Filiz Küçükköse'ye yorum yağdı.

    Hazal Filiz Küçükköse nin göğüs dekoltesi olay oldu #1

    Hazal Filiz Küçükköse nin göğüs dekoltesi olay oldu #2

    Hazal Filiz Küçükköse nin göğüs dekoltesi olay oldu #3

    Hazal Filiz Küçükköse nin göğüs dekoltesi olay oldu #4

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