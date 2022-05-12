Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun

Hazal Kaya, meslektaşı Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a seslendi: 'Ahlakınızda boğulun…'

Ekranların güzel ve başarılı isimlerinden Hazal Kaya, yine sinirlerine hakim olmadı.

Yine sosyal medya hesabından öfke kusan Kaya'nın bu sefer hedefinde, MHP eski milletvekili Ahmet Çakar vardı.

"Sütyen yok"

Hazal Kaya, Çakar'ın "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.” ifadelerini kullandığı videoyu hesabından paylaştı.

Çok sinirlenen Kaya, videonun altna şunları yazdı:

"Suçlusunuz"

"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"







