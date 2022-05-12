Petrol
105.51
-1.87%
Euro
16.17
0.23%
Dolar
15.38
0.54%
Altın
913.86
0.24%
Borsa
2410
-1.77%
Bitcoin
435.685
-11.45%
BTXN Coin
12.14
-9.53%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun

    Hazal Kaya, meslektaşı Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a seslendi: 'Ahlakınızda boğulun…'
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun

    Ekranların güzel ve başarılı isimlerinden Hazal Kaya, yine sinirlerine hakim olmadı.

    Yine sosyal medya hesabından öfke kusan Kaya'nın bu sefer hedefinde, MHP eski milletvekili Ahmet Çakar vardı.

    "Sütyen yok"

    Hazal Kaya, Çakar'ın "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.” ifadelerini kullandığı videoyu hesabından paylaştı.

    Çok sinirlenen Kaya, videonun altna şunları yazdı:

    "Suçlusunuz"

    "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #1

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #2

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #3

    Melis Sezen ödül gecesine damga vurdu FOTO GALERİ

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #4

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #5

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #6

    Hazal Kaya: Ahlakınızda boğulun #7

     



    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Uzay, elektrik santraline dönüşüyor
    Teknoloji

    Uzay, elektrik santraline dönüşüyor

    Sabri Sarıoğlu: Fatih Terim'e kırgınım
    Futbol

    Sabri Sarıoğlu: Fatih Terim'e kırgınım

    Görüş Bildir