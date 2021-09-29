Hazal Kaya: Ali'nin çok az fotoğrafı var

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu açıkladı.

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.

Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan Kaya, YouTube'da yayınlanan bir programa programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

"SET FOTOĞRAFÇISINA SORUYORUM"

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, programın "Instagram Sorgusu" bölümünde eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu ifade etti. "Ali'nin çok az fotoğrafı var." diyen Kaya, "Set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. 'Ali’nin güzel fotoğrafı var mı? Yollasanıza bana' diye istiyorum onlardan." şeklinde konuştu.

"VERTİGO SANDIM"

Öte yandan yaklaşık üç sene önce oğlunu dünyaya getiren ünlü oyuncu, "Planlı mı oldu?" sorusuna, "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim." şeklinde yanıt vermişti.