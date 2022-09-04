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    Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci çocuğunun isminin Leyla olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 21:09
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    Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

    Başarılı oyuncu Hazal Kaya, ve Ali Atay, 2019'da dünyaevine girmiş, doludizgin aşklarını oğulları Fikret Ali ile taçlandıran çift, yeni bir müjde vererek, ikinci bebeği beklediklerini duyurmuştu.

    Anneliği çok sevdiğini dile getiren güzel oyuncu Hazal Kaya, bebeğine yaklaşık 3 aylık hamile...

    Adı 'leyla' olacak

    İkinci çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bebeğine koyacağını ismi de duyurdu.

    Sosyal medyadan açıklama yapan Hazal Kaya, kızına 'Leyla' ismini koyacağını duyurdu.

    Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı #1

    Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı #2

    Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı #3


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