Hazal Kaya: Çalışırken aklım hep oğlumda

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, çalışırken oğlunu çok özlediğini dile getirdi.

Oyuncu ve Yönetmen Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, bir süre oğlu Fikret Ali'ye bakmak için projelerine ara vermişti. Yaz aylarında ise yeniden setlere dönen oyuncu çalışmanın bir anne için zor olduğunu söyledi.

"ANNEMİ ŞİMDİ ANLIYORUM"

Anne olduktan sonra setlere dönen Hazal Kaya, ‘çalışan anne’ kavramıyla ilgili olarak, “Çalışan bir anneyle büyüdüm ama beni ne kadar özlediğini, nasıl aklının kaldığını şimdi anlıyorum.

"ÇALIŞAN ANNE ÖRNEĞİ OLMAK İSTİYORUM"

Oğlumun önünde çalışan, üreten bir kadın örneği olmasını önemsiyorum. Diğer yandan da çalışırken, hayal kurarken, hayatımda bu kadar büyük bir sevgi olması inanılmaz bir motivasyon’’ dedi.